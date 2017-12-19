"Rıdvan Dilmen, Spor Bakanlığı'nı isteyebilir"

Yeniçağ yazarı Burhan Ayeri, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Parkasız Deniz Gezmiş" benzetmesi sonrası tepki aldığını ve bu durumun Dilmen'in başını arıtmaya devam edeceğini söyledi. "Bülent Ersoy'un tanımlamasıyla 'Şam Şeytanı' yeni planlar peşinde" diyen Ayeri, "Yakın zamana kadar 'TFF Başkanlığı'na talibim' diyordu. Şimdi bakarsınız hedef büyütüp TBMM çatısı altına girer. Spor Bakanlığı'nı isteyebilir!" ifadesini kullandı.

Burhan Ayeri'nin, "İslam'ın Kılıcı Mustafa Kemal" başlığıyla (19 Aralık 2017) yayımlanan yazıdının ilgili bölümü şöyle:

Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı "Parkasız Deniz Gezmiş" yakıştırması başını ağrıtmaya devam edecek. Bakıyorum millet Veis Ateş'in "Akılda Kalan" adlı programını baz almakta. Oysa ondan birkaç gün öncesi var. Dilmen'i "Zirvedekiler"de de izlemiştim. TRT Spor'daki bu yapımda Mustafa Denizli, Rıdvan Dilmen, Levent Özçelik sözde futbol yorumculuğu yapıyorlar. Bizim Şeytan daha orada "girizgâh yapmıştı". Hatta Denizli ve Özçelik şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Ses çıkartmadılar. Dilmen efendi, sanırım bu sessizliği onay anlamında yorumladı. HaberTürk de bildiğiniz gibi işi büyüttü.

Bülent Ersoy'un tanımlamasıyla "Şam Şeytanı" yeni planlar peşinde. Yakın zamana kadar "TFF Başkanlığı'na talibim" diyordu. Şimdi bakarsınız hedef büyütüp TBMM çatısı altına girer. Spor Bakanlığı'nı isteyebilir!