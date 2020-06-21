Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın'ın Caner Erkin'i sildiğini düşünüyorum

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Roco'nun Beşiktaş'ta işinin zor olduğunu vurgulayarak, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Caner Erkin'i sildiğini düşündüğünü belirtti.

Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-1 galip ayrıldı ve Avrupa iddiasını sürdürdü.



Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.



Burak Yılmaz'ın Beşiktaş için çok önemli olduğunu vurgulayan Dilmen, ''Beşiktaş'ın şöyle bir artısı var. Oynamak istiyorlar. Her an her dakika gol yiyecek gibi oynuyorlar. Bazen bazı oyuncular senin sezonu götürür. Mesela Burak Yılmaz. Dikkat edin maçta en çok top kaybı yapan Burak'tır. Ancak Beşiktaş'ın topla oynadığı süreçte en çok topla oynayan ve en etkili oynayan Burak Yılmaz.'' dedi.

Sergen Yalçın'ın Caner Erkin'i sildiğini düşündüğünün altını çizen ünlü yorumcu, "Sergen hocanın kafasında anladığım kadarıyla Caner yok. Rebocho da gitti, Rıdvan Yılmaz üzerinden devam edilecek. Rıdvan'ı beğendim, adını da beğendim kendini de ama orada yalnız bırakmazlar. Bırakmamaları da lazım. Doğru şekilde fırsat buluyor." ifadelerini kullandı.

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