Burak golle döndü, Beşiktaş farka koştu

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 5-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Önceki haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımın karşılaşmasında kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu üst üste gollerle rakibini deplasmanda 5- 1'lik farklı skorla devirdi.

Beşiktaş, Denizli'de golü erken buldu. 10. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş ilk yarıyı da bu skorla önde kapattı.

Ev sahibi Yukatel Denizlispor ikinci yarının başında beraberliği buldu. 53. dakikada topla buluşan Estupinan sol çaprazdan hızla içeri girdi ve topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun bacaklarının arasından filelerle buluşturarak 1-1'lik beraberliği getirdi. Beşiktaş son 30 dakikada farka koştu Maçın 53. dakikasında skor 1-1'i gösterirken Beşiktaş son yarım saatte farka koştu.

61. dakikada Gökhan Gönül takımını 2-1'lik üstünlüğe taşırken 67. dakikada N'Koudou güzel bir golle durumu 3-1'e getirdi. 75. dakikada Adem Ljajic takımın dördüncü golünü atarken 78. dakikada ise Abdoulay Diaby Beşiktaş'ı 5-1'lik skora taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş son 30 dakikada bulduğu üst üste gollerle Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Yukatel Denizlispor 31 puanda kalırken, Beşiktaş ise 47 puana ulaştı.