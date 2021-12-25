Rıdvan Dilmen: Muriqi'e en ciddi teklif Acun Ilıcalı'dan

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi için Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City takımının teklif götürdüğünü belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 2-0 kazanarak Süper Lig'de 7 maç sonra galibiyet gördü.

Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Yüzde Yüz Futbol programında maça dair açıklamalar yaptı.

Dilmen, sarı-kırmızılılar için ortaya atılan Vedat Muriqi iddiasını değerlendirdi ve şunları söyledi:

"Vedat Muriqi ile konuştum akşam üzeri. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncesi var ama hiçbir kulüple görüşmemiş. Dönerse Fenerbahçe'ye dönecektir. Bir kulüple görüşmüş, anlaşmış olsa söylemezdim. En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış, Hull City için."

İtalyan ve Türk medyasında çıkan Galatasaray ile Lazio arasında gerçekleşeceği iddia edilen Patrick Van Aanholt - Vedat Muriqi takasıyla alakalı gelen soruya Dilmen, "Vedat'ın bir bilgisi yok takasla alakalı." cevabını verdi.