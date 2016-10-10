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Spor

Rıdvan Dilmen: Milli maç umrumda değil!

"Ülke olarak gardımız Şemdinli'deki olaydan dolayı düşük, polemiklerin ne kadar önemsiz olduğunu görüyoruz"

10 Ekim 2016 01:23

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen İzlanda-Türkiye karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Ülke olarak gardımız Şemdinli'deki olaydan dolayı düşük, polemiklerin ne kadar önemsiz olduğunu görüyoruz. Milli takımdır, ulusal takımımızdır ama İzlanda maçını 3-0 yensek de, yenilsek de benim umrumda değil” dedi.

Posta’nın haberine göre Dilmen’in açıklamaları şöyle:

"Ülke olarak gardımız Şemdinli'deki olaydan dolayı düşük, polemiklerin ne kadar önemsiz olduğunu görüyoruz. Milli takımdır, ulusal takımımızdır ama İzlanda maçını 3-0 yensek de, yenilsek de benim umrumda değil. "

"11 falan da umrumda değil. Şehitlerimiz var. 5-0 da yensek benim umrumda değil. Ateş düştüğü yeri yakar. Biz Arda, Terim falan konuşuyoruz ama şehitlerimiz bize ders veriyor. "

"Şehitlerimiz tokat gibi bizlere ders veriyorlar. Daha maç başlamadan iklim şartları, rakım farkı, saat farkı, mesafe vs her bahaneyi sıraladı. Mağlup olursak kılıflar hazır."

"Sıcaklık farkı değil, râkım farkı önemlidir. Bazen oyuncular iyi ısınırlarsa soğuk havayı bile tercih edebilir. İzlanda'nın 4 puanı cepte, grupta favori Hırvatistan gözüküyor... "

"Modric ve Rakitic'i olmamasına rağmen iyi oynadılar. Hoca kontra atak takımı çıkarmış! Sabahtan akşama kadar bu kadroyu dizmeye kalksak zorlanırız. Beni korkutan tek şey, rakip taç dahil iyi duran top kullanıyor ve biz kısa takımız."

"Buna 4-6-0 diyorlar ya, bu 4-6-0 falan değil. 4-6-0 için öndeki oyuncuların hepsinin Çalhanoğlu olması lazım. Hasan çıkmasa, Caner kadroya alınmayacaktı ama iki maçtır 11'de."

"Fatih Terim'in bu olaylar belli ki psikolojisini bozmuş. Bu 4-3-3. Hatta 4-2-3-1 gibi. Hoca nasıl dizayn etti bilmiyorum. İzlanda bir İspanya, Almanya, Fransa değil. Ama bir sistem takımı, 4-4-2 takımı."

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