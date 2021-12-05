Rıdvan Dilmen: Mesut'un bireysel kuvveti gelişiyor; omuz omuza pozisyonlarda Real Madrid'de bile bu kadar diri değildi

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının devre arasında karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı ve Mesut Özil'in performansına dikkati çekti. Dilmen, "Mesut Özil’in en kuvetli olduğu dönemleri de izliyordum ama bireysel kuvvetinin her geçen gün geliştiğini görüyorum. Omuz omuza pozisyonlarda eskiden Real Madrid’deki günlerinde bile bu kadar diri değildi" dedi.

TRT Spor'da yayınlanan "Yüzde yüz futbol" programında karşılaşmanın ilk yarısını değerlendiren Dilmen, Mesut Özil'in fiziksel olarak geliştiğini belirtti. Dilmen, "Fenerbahçe’ye bakıyorum üç savunma oyuncusu da dikkatli, sağda Ferdi iyi oynuyor. Crespo’yu beğendim. Gustavo’nun temposunu beğendim. Öndeki üç oyuncuya baktığımızda da mesela ben Mesut Özil’in en kuvvetli olduğu dönemleri de izliyordum ama bireysel kuvvetinin her geçen gün geliştiğini görüyorum. Omuz omuza pozisyonlarda eskiden Real Madrid’deki günlerinde bile bu kadar diri değildi. Daha 10 numara gibi oynuyordu şimdi daha temaslı oynuyor. Ama o temaslarda mağlup olmuyor. İlk kuvvetsiz olduğu dönemlerde oluyordu. Rizespor tabii yine maça ortak. Fenerbahçe tarafının da oyununu ve coşkusunu beğendim. Çok yüksek tempolu oynamak sıkıntı yaratır. Kenardan gelecek oyuncuların etkili olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.