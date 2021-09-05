Rıdvan Dilmen: Maçtaki en iyi oyuncumuz Uğurcan Çakır'dı

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cebelitarık-Türkiye maçını yorumlarken, "Maçtaki en iyi oyuncumuz Uğurcan Çakır'dı" dedi.

Maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Çok gereksiz, çöpe atılmış bir 48 dakika yaşadık. İkinci yarının başında gol de yiyebilirdik. Uğurcan bugün ve dün oynanan maçlar arasında en önemli kurtarışı yaptı. Bugün Cebelitarık'a karşı en iyi oyuncumuz kaleci Uğurcan Çakır'dı. 40 tane top mu geldi? Hayır. Ama üçte üç net olmak üzere kurtarış yaptı. Uğurcan Çakır'ın kurtarışı çok iyiydi. Ters el, parmak ucu. Bakın burada skor 0-0 daha. Devamında kalkıyor hemen ahtapot gibi. Hem 0-0, hem 1-0, hem 2-0'dayken önemli kurtarışlar yaptı. Mental olarak sorun yaşayabilirdik. Top rakip kalede oynanıyor. Soğuk olabilir. Konsantrasyonu etkileyebilir. Kornerde çabuk döndü. Onun dışında ikinci yarının başında önemli bir kurtarışı var. Böyle maçlarda önemlidir" ifadelerini kullandı.

Dilmen, "Uğurcan Çakır'ın kurtarışı çok iyiydi. Ters el, parmak ucu. Bakın burada skor 0-0 daha. Devamında kalkıyor hemen ahtapot gibi. Hem 0-0, hem 1-0, hem 2-0'dayken önemli kurtarışlar yaptı. Mental olarak sorun yaşayabilirdik" diye konuştu.

Bu iki takım üç gün oynasa, bizi onlar yenemezler" diyen Dilmen, şunları kaydetti:

"Gol kaçırdılar ama yenemezler. Favoriydik, kazandık; ama geç kazandık. İnşallah Hollanda'da kendimize geliriz. Bu maçtaki ve Karadağ maçındaki oyun yetmez. Hollanda'dan bir puan şahane olur"