Rıdvan Dilmen 'jübile' kararı aldı

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, tartışma konusu olan GS TV’nin yayınına katılmaması hakkında açıklama yaparken, aldığı bir jübile kararını da duyurdu.



NTV Spor ve % 100 Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün gece 'Bana Söz Ver'de Gülay Afşar’ın konuğu oldu.

'GS Şampiyonlar Ligi’nde sıfır' çeker dediği iddiası ve GS TV’nin yayınına katılmaması, Sneijder transferi, 1461 Trabzon – Fenerbahçe kupa maçında, sarı lacivertli futbolcuarın rakip takım oyuncusu Göksü Alhas’ın elini sıkmamaları konularında değerlendirmeler yapan Dilmen, aldığı jübile kararını da açıkladı.

‘Gol olur’ klasiğinin rivayetten ibaret olduğunu ve başka taraflara çekildiği için o defteri kapadığını belirten Dilmen, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi ‘Schalke olur’ dediği yönündeki iddialarla ilgili de, "Herkes bir takım söyler ve genelde o en uygun rakip olur. Sanırım herkes Schalke ya da Malaga demiştir, ben de öyle..." şeklinde konuştu.

Kendisiyle ilgili yanlış bir takım şeyler yazıldığını söyleyen Dilmen, "Ben yorumculuğa 1978’de başladım yani lisansımı aldığımda. 'İki kelime konuşuyor, parayı alıyor' deniyor ama 34 yıldır bu işin içindeyim. Türkiye’de yorumculuğun öncüsüyümdür ve yaptığım yorumlarla geçlere taktik-teknik konularında katkıda bulunduğumu düşünüyorum" dedi.



'Buraya tırnaklarımla geldim'



Hep söylemek istediği bir şeyi ifade etmek fırsatı yakaladığını belirten Dilmen, "Ben Başbakan’ı, Aziz Yıldırım’ı ve Ferit beyi seviyorum. Öyle bir imaj yaratılıyor ki, birilerini tanıyorum diye sanki bu yerlere gelmişim. Ben bulunduğum yere tırnaklarımla kazıyarak geldim" şeklinde konuştu.



'GS sıfır çeker dedikodusu'



'Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubunda sıfır çeker' cümlesi olduğu şeklinde bir dedikodu yaratıldığını söyleyen Dilmen, GS TV’nin yayınına katılmamasını hatırlattı ve şunları söyledi:

“Ben ‘GS sıfır çeker’ diye bir şey söylemedim. Bazı gazeteler olayı kaşıdı. GS TV beni yayına çağırdı, daha önce orada bir yayına katılmıştım. Yine giderdim ama ortada bir kaos vardı. Oraya gittiğim takdirde, kulüple taraftarı karşı karşıya getirme durumum olabilirdi. Galatasaray yönetimiyle de konuştum ve gitmedim..."



Jübile kararı



Dilmen, aldığı jübile kararını da şu sözlerle anlattı:

"Bazı arkadaşlarımız, televizyon programlarına telefonla bağlanmam için teklifte bulunuyor ve ben de ‘hayır’ diyemiyorum. Programa bağlanıyoruz, kapatıyoruz ve o andan itibaren oradakilerden ya da rakip kanallardan bana çakıyorlar... Artık çok olağanüstü bir durum olmadığı takdirde, bana küfür etseler dahi, hiçbir spor programına bağlanmayacağım. Bunu burada açıklıyorum..."