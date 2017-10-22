Rıdvan Dilmen: Janssen'in ilk yarıda faul çalınan pozisyonu net bir gol

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını yorumlayan spor yorumcusu ve Sabah yazarı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Vincent Janssen'le ağlara giden ancak gol değeri kazanmayan topunda yanlış karar verildiğini söyledi.

Galatasaray'da sarı kart gören Jason Denayer'in direkt olarak kırmızı kart görmesi gerektiğini söyleyen Dilmen, Fenerbahçe'de de Ozan Tufan ve Roman Neustadter'in de ilk yarıda en az birer sarı kart görmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Deneyimli yorumcu ayrıca Serdar Aziz'in ceza sahasında 'topla elle müdahalesi dolayısıyla penaltı kararı verilmesi gerektiği' tartışmasıyla ilgili, "Top eline çarpıyor. Oyuncu topa gitmiyor. Dolayısıyla bence penaltı değil" yorumunu yaptı.

Rıdvan Dilmen'in derbinin ilk yarısında NTV Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programındaki yorumlarının bir kısmı şöyle:

"Bazı maçlarda kartlarını çok kolay çıkarabiliyor Cüneyt Çakır. Fenerbahçe adına Neustadter'in sarı kart görmesi lazım. Ozan'ın 3 faulünden biri mutlaka sarı kart olmalıydı.

Denayer'inki sarı değil, direkt kırmızı kart olmalıydı. Bir oyuncu, bir oyuncuya öyle atlamaz. Serdar Aziz'in pozisyonunda bana göre top ele çarptı. Elini topa götürmüyor. Bu tür penaltılar veriliyor ancak bana göre top ele düşüyor. El topa gitmedi."

"Janssen'in pozisyonu net gol!"

"Janssen'in attığı gol net bir gol. Muslera da devam etti pozisyona. Karşı taraftaki yardımcı Tarık, Çakır'ın en iyi yardımcısıdır.

Golde faul falan yok. Denayer direkt kırmızı. Ozan ve Neustadter en az birer sarı kart.

Penaltıyı ben hakem olsam vermem. Ben oyuncudan yanayım. O top yere düştü. Elini kaldırmadı, top çarptı. Kısa mesafeden geldi. "