Rıdvan Dilmen hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe'nin efsanevi ismi ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in acil bir operasyonla kalbine stent takıldığı öğrenildi.

Göğsündeki ağrılardan şikayet eden ve bugün Acıbadem Hastanesi’ne giden Dilmen’in kontrolleri sırasında kalp damarında tıkanıklık tespit edildi.

Ünlü yorumcunun tıkanık damarları anjiyo ile açıldıktan sonra kalbine stent takıldı. Rıdvan Dilmen’in yarın hastaneden taburcu olacağı öğrenildi.

Bu arada sarı-lacivertlilerin bir başka efsane futbolcusu Selçuk Yula da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Bölümü’nde tedavi altına alındı.

Yula’nın gerekli kontroller yapıldıktan sonra taburcu edileceği ifade edildi.