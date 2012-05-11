T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rıdvan Dilmen hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe’nin iki efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen ile Selçuk Yula hastanelik oldu

11 Mayıs 2012 01:52

 

Fenerbahçe'nin efsanevi ismi ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in acil bir operasyonla kalbine stent takıldığı öğrenildi.
 
Göğsündeki ağrılardan şikayet eden ve bugün Acıbadem Hastanesi’ne giden Dilmen’in kontrolleri sırasında kalp damarında tıkanıklık tespit edildi. 
 
Ünlü yorumcunun tıkanık damarları anjiyo ile açıldıktan sonra kalbine stent takıldı. Rıdvan Dilmen’in yarın hastaneden taburcu olacağı öğrenildi.
 
Bu arada sarı-lacivertlilerin bir başka efsane futbolcusu Selçuk Yula da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Bölümü’nde tedavi altına alındı.
 
Yula’nın gerekli kontroller yapıldıktan sonra taburcu edileceği ifade edildi.

ETİKETLER

rıdvan dilmen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24