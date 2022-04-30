Rıdvan Dilmen: Görevden uzaklaştırılan hakemleri yasa dışı dinlediler

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, görevden uzaklaştırılan hakemlerin yasa dışı ses kayıtlarının dinlendiğini iddia etti.

Yüzde 100 Futbol programında hakem camiası ile iddialarda bulunan Dilmen, şu sözleri sarf etti: "MHK üyelerinin hakem operasyonundan haberi yokmuş. TFF’ye istifa etmeye gitmişler ancak gördükleri tapeler sonrası kararı haklı bulmuşlar. Yalana bak! O tapeleri niye yayınlamadınız denildiğinde de ‘Yasa dışı dinledik’ demişler. Ne taraftan bakarsanız rezalet."

"Fırat Aydınus hatırlanacak, ona maç vermeyenleri kimse hatırlamayacak"

Fırat Aydınus’a maç verilmemesi hakkında da konuşan Dilmen, "Fırat Aydınus benim babamın oğlu değil ancak bunca yıldır Türk futboluna hizmet eden bir hakemi 3 maç kalmışken onurlandırmamayı anlamıyorum. Fırat Aydınus bundan 20-30 sene sonra hatırlanacak ama ona maç vermeyen Ferhat Gündoğdu ve Sabri Çelik’i kimse hatırlamayacak" ifadelerini kullandı.