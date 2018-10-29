Rıdvan Dilmen: Galatasaray maçını kimse kurtuluş olarak görmesin

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin Ankaragücü karşısında 3-1 mağlup olmasının ardından “Cocu’lu ya da Cocu’suz, Galatasaray maçını da kimse kurtuluş maçı olarak görmesin” dedi.

NTV’de Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendiren Dilmen’in açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Fenerbahçe futbol takımının kongreye gitti. Başkan değişti Ali bey geldi. Çok doğal bir tasarrufta bulundu. Alışagelmiş teknik direktör ile ayrılma kararı aldılar. Cocu ve Comolli'ye de saygı duyarız. Fakat Haziran ayında başlayan takım sürekli irtifa kaybediyor. Yenilenme süreci yeni teknik adamla bir şeyler gelir karşıdan. Işık alırsınız. Ama görüyorsunuz rakibinizden dört yiyorsunuz, üç gol yiyorsunuz. Şimdi kimse Fenerbahçe'nin hangi sistemle hangi kadro ile çıkacağını şu an kimse bilemez.

"Ersun'u getirse niye getirdi demem"

-Taraftarın stattan çıkmama sebebi Cocu. Orada hata varsa herkeste var. Ama hatadan dönmek de önemlidir. Gitti 3-0 yendi Galatasaray'ı devam mı edeceksin? Peki bugün yolladın. 5 gün sonra maç var. Ersun olmaz demişsin, Aykut Kocaman olmaz demişsin. Yurt dışından yabancı mı getireceksin. Kolay bir durum değil. Taraftarlarda gitsin evine daha da panik yaptırmasınlar takıma. Cocu'lu veya Cocu'suz. Galatasaray maçını da kimse kurtuluş maçı olarak görmesin.

-Cumaya kadar zamanları var. Kimle çıkarlar bilemiyorum. Ali beyin daha önce alması gereken kararlarla ilgili. Ben Ersun'u getirse niye getirdi demem.

-Getirdiğin teknik direktör kalıcı olmamalıdır. İki hafta arada toparlayabilmesi için. Cocu geç kalınmış bir karardır bunun hatalı olanı yönetimdir başkandır. 11 Kasım'a kadar zamanı var. 13 günlük zamanı var. Comolli'ye güvenmiyorum ben. Geç kalınmış bir karardır, bunun sorumlusu yönetimdir. 2 kere milli maç arası oldu. Otoriter bir teknik adama ve bu ligin dinamiklerini iyi bilen bir teknik adama ihtiyaç vardı. Hemen yarın demiyorum bir teknik adam getirin. B planınız varsa bilemiyorum. Ama bir gerçek vardır; Aykut Kocaman ve Ersun Yanal yoktur.

"Fenerbahçe'ye normal bir teknik direktör getirin, bu sezon en az ilk 5'te bitirir"

-Fenerbahçe hayal kırıklığıdır Galatasaray ise kötü top oynamaktadır. Maç ne olur? Bir tarafta eksiği olan, diğer tarafta ise bu maça nasıl çıkılır bilincinde bir teknik direktörle çıkması gereken bir Fenerbahçe olmalı. Fenerbahçe'nin 3-4 olmama ihtimali yok. Fenerbahçe'ye normal bir teknik direktör getirin, bu sezon en az ilk 5'te bitirir. Normal birisini getirin bak. Guardiola falan söylemiyorum. Başakşehir takımı futbolcularını al Fenerbahçe kadrosuna koy şampiyon olur. Başakşehir'in şablonu oturmuş.