Rıdvan Dilmen: Galatasaray iyi oynamadı, henüz hazır değiller

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Göztepe ile dün (19 Ağustos 2018) oynadığı maçta 2'de iki yaptığını, 6 puanı cebe koyduğunu yazdı. Galatasaray'ın iyi oynamadığını söyleyen Dilmen, " Henüz hazır değiller dedi.

Maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dilmen, "Onyekuru harika bir gol attı. Asist ve olağanüstü bir koşu, mükemmel bir aşırtma vuruş. Fatih hoca böyle oyuncuları seviyor. Genç ve çabuk bir oyuncu" ifadesini kullandı.

Galatasaray tribünlerinin Yasin Öztekin'e tepki göstermesini eleştiren Dilmen, "Neden tepki gösteriyor anlamadım. Ben Fenerbahçeliydim, Fenerbahçe'ye gol de attım, çok da mutlu oldum. Fenerbahçe'den sonra da devam edebilirdim ve sorsalardı, gol atmak isterdim. Yasin'in mücadelesine saygı duyulmalı" diye yazdı.

Rıdvan Dilmen'in Sabah gazetesindeki, "Var bir pozisyonu atladı!" başlığıyla (20 AĞustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Galatasaray henüz hazır değil



G.Saray 2'de iki yaptı, 6 puanı cebe koydu. İyi oynamadı, henüz hazır değiller. Onyekuru harika bir gol attı. Asist ve olağanüstü bir koşu, mükemmel bir aşırtma vuruş. Fatih hoca böyle oyuncuları seviyor. Genç ve çabuk bir oyuncu. Bruma, Rodrigues, bu tip futbolcuları çok beğenir. Savunma arkasına toplu, topsuz yaptığı koşular var. İnşallah bonservisini alma hakkı Galatasaray'dadır. Fernando da 'Oğuz Çetin, Sergen Yalçın pası' vererek golde asisti yaptı.

Aslında Galatasaray'ın 11'i dün Göztepe karşısına çıkan kadro değil. Bu takıma Gomis gelecek. İkinci yarıda da oyuna girdi zaten. Gomis geçen sezon 29 gol atmış. Eğer gitmezse Galatasaray'ın santrforu Gomis'tir. Fatih hoca hemen onu terk etmez. Hocanın Gomis ile ilgili çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bunu muhakkak hissettirmiştir.

Belhanda kimine göre vasat bir oyuncu, kimine göre kalitesinin altında performans veriyor. Ama Fatih hoca ondan kolay kolay vazgeçmiyor. Sebebi antrenmanlarda klasını görüyor, o yüzden ısrar ediyor. Emre Akbaba'nın doğru transfer olduğunu gördük. Her duran topta etkili. Terim, Belhanda ile birlikte onu kullanacağını da gösterdi.

Göztepe, haftaya Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Her takımı her yerde yenecekpotansiyelde bir takım. Seyircisi de harika. Stadın kapasitesi 30-35 bin olsa dolar. Ama antrenör istikrarını yakalamaları gerekiyor.

Ayrıca Galatasaray tribünleri Yasin'e neden tepki gösteriyor anlamadım. Ben Fenerbahçeliydim, Fenerbahçe'ye gol de attım, çok da mutlu oldum. Fenerbahçe'den sonra da devam edebilirdim ve sorsalardı, gol atmak isterdim. Yasin'in mücadelesine saygı duyulmalı.