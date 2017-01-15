T24 LogoT24 Logo
Spor

Rıdvan Dilmen: Galatasaray hükmen mağlup sayılmalı

Dilmen Galatasaray'ın Garry Rodrigues transferini esprili bir dille övdü

15 Ocak 2017 07:11

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirirken konuk ekibin yeni transferini övdü.

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues'e parantez açan ve esprili bir dil kullanan Dilmen, "Aslında şöyle başlamak lazım. Galatasaray normalde hükmen mağlup olur. Neden? Bruma cezalı değil miydi? Eee oyuna girdi. Rodrigues Bruma almışlar. Espriyle başlayalım. Rodrigues ve Bruma çok yönleriyle birbirlerine benziyor. Rodrigues'ten ağırlıklı bahsetmekte fayda var. Ara transfer takımların gidişatını etkileyecektir. Ne tip oyuncu olduğuna bakayım dedim. İçerideki maçtan sonra Rodrigues'i daha rahat değerlendireceğim. O şimdi cepte. Geniş alanda 2 kanadı da çabuk takım oldu. Hem Bruma, hem Rodrigues. Yumuşaklığına baktım iyi. Sağla da solla da dripling yapabiliyor. Bu da iyi." ifadelerini kullandı.

NTV Spor'da yorum yapan Dilmen, "Galatasaray, top rakipteyken savunma organizasyonunda problem yaşayan bir takım. İlk 47 dakikada bu tablo ortaya çıktı. Organizasyonu iyi olan, rakibe pozisyon vermeyen Konyaspor takımı, savunma organizasyonu olmayan özellikle ters kademelerde problem yaşayan, 2 tane kısa pasla ters tarafa atılan toplarla tehlike yaşayan bir Galatasaray. İlk 16 haftadaki tablonun karşılığını maçın ilk yarısında gördük. Galatasaray, Bruma'nın cezalı olması, Podolski'nin henüz hazır olmaması, Yasin'in cezalı olması. Galatasaray takımı önlemi çok kolay bir takım haline dönüştü bir anda." diye konuştu.

ETİKETLER

Galatasarayyeni transferGarry Rodriguesbruma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24