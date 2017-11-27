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Spor

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ligte şampiyon olabilecek bir kadrosu yok

"Fenerbahçe'nin önemli bir haftası var"

27 Kasım 2017 15:22

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda galip geldiği Antalyaspor maçını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmelerinden satır başları;

"Sahanın en iyi oyuncusu Janssen. Çok iyi bir santrofor oyunu oynuyor şu ana kadar. Bugün Janssen'i çok beğendim. Giuliano gole kadar oyunda yoktu. Top kaybediyordu. Golde öyle bir depar attı ki ve ceza sahası içindeki topu çekişi çok iyiydi. Giuliano iyi bir futbolcu."

"Antalya'da her an skoru değiştirebilecek oyuncular var. Eto'o, Deniz ve Maicon bu oyuncular skoru değiştirebilir. Ancak şu ana kadar kötü oynadılar. Antalya takımı fiziğe fizikle cevap veremediği zaman golü kalesinde golü gördü."

"İki stoperin önünde Mehmet Topal ve Josef De Souza'yla oynarken çok yüksek gol pozisyonu yaratıabilecek bir takım değil Fenerbahçe. Aynı tarz pozisyonları yakalar genelde. Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaptığı hatayı yaparsa yanlış yapar. İkinci yarıda geri çekilip beklerse yanlış yapar."

Rıdvan Dilmen maçın ardından ise şu açıklamaları yaptı; "Robin van Persie ortada yok, Fernandao oynamıyor. Fenerbahçe geçen hafta kazandığında hem Beşiktaş hem de Galatasaray puan kaybetmişti. Fenerbahçe'nin bir önemli haftası var."

"Bu mücadele, bu inanç şampiyonluğa yetmez. Taraftar bunu sever, takımı destekler ama şampiyonluk için yeterli değil" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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