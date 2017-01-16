T24 LogoT24 Logo
Spor

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe beğenmediğimiz Pereria döneminin 8 puan gerisinde

"Fenerbahçe'nin hiç kredisi yok ve sürpriz denebilecek 2 puan kaybetti"

16 Ocak 2017 15:02

Sabah gazetesi yazarı ve NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Pereria döneminin 8 puan gerisinde olduğunu belirterek "lk yarı bitti. Fenerbahçe açısından, 32 puanla...Beğenmediğimiz Pereira dönemine bakarsak puanı daha yüksekti, 40'tı. 8 puan gerisinde kalmışsın" dedi.

 

Dilmen'in Sabah'ta yayımlanan yazısı şöyle:

İlk yarı bitti Fenerbahçe açısından, 32 puanla... Beğenmediğimiz Pereira dönemine bakarsak puanı daha yüksekti, 40'tı. 8 puan gerisinde kalmışsın.
Fenerbahçe takımı içeride 9 maç oynuyor, yarısından azını kazandı, 4 tane...


Fenerbahçe'nin hiç kredisi yok ve sürpriz denebilecek 2 puan kaybetti. Antalya, Adana, Alanya... Akdeniz bölgesinde 3 maçtan 2 puan çıkarabildin. Açıkçası ilk 7 haftadan sonra bir toparlanma sürecine girdi dedik ama bir türlü zirve hattında ilk 2'yi görmedi. Bir türlü beğenilmeyen Galatasaray'ın 4 puan gerisindesin.


TT Arena'ya gideceksin, Vodafone Arena'ya gideceksin. Haftaya da Başakşehir'le 'Olabilirim' maçına çıkacaksın.
'Ben de varım' değil ama, olabilmek için...
Antrenör Advocaat dahil kimse Adanaspor maçına konsantre olamamış.
Sayısız pozisyon bulduğunu söyleyecektir ama 2 kere geriye düştün.
10 bin civarı seyirci varmış başta.
Başakşehir'e o kadar odaklanılmış ki, taraftar dahil, bu maç unutulmuş.
Üstüne basarak yazıyorum, HA-ZIRLAN- MA-MIŞ-LAR! Advocaat maçtan önce Başakşehir maçı hazırlıklarına başlamış. Alper Potuk kaç maç üst üste oynadı bu takımda? Ateşi falan yoksa, hasta ya da sakat değilse Alper oynar.
Çok tehlikeli bir iş daha yaptı.
Aatif Antalya'daki kampa sonradan katıldı. Aatif İstanbul'da kartopu oynuyordu.
Trabzonspor kulübüyle görüşüyordu, kaç alırım diye düşünüyordu.
Planlarda yoktu yani. Niye oynatıyorsun o zaman? Alper var orada...
Neden yuhalandı Aatif, tek sebebi var: Trabzon'a gitmedin, Mehmet'i alamadık. Kulübüne problem çıkartan oyuncu profili... O da cevap verdi çünkü taraftara. Diyelim ki oynattın,hadi Alper'i de kestin, Mehmet Topal sakatlanınca Alper'i al madem. Gitti kanat oyuncusuKaravayev'i oyuna aldı. Lens'i sola çekti, Aatif'ı forvet arkasına aldı. Advocaat'ın bize alıştırdığı sistem antrenörü, takıma hakim hoca kimliğinin dışına çıktı.
Oyuncular üstünden ironiler yapamazsınız, ben hissiyatımı yazıyorum. İlk yarıdaki planının en önemli parçasını oynatmıyorsun.
Hiçbir maç çantada keklik değildir. Çok değerli 2 puan kayıp vardı.
Adanaspor da kolay lokma değilim dedi dün. Kaleci Itandje çok iyi top oynadı.

ETİKETLER

Rdvan DimenPereriaFenerbahçeSpor Toto Süper Lig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24