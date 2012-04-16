Rıdvan Dilmen: Emre futbolu bıraksın!

Zokora'nın "Emre bana 'pis zenci' dedi" sözlerinin ardından Lig TV'de canlı yayına katılan ve "O sözleri söylemiş olabilirim" diyen Emre Belözoğlu'na Rıdvan Dilmen sert tepki göstererek "Futbolu bıraksın" dedi.

Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında konuyla ilgili olarak "Ben bu olaya vicdan gözlüğüyle bakarım ve eğer dediyse, Emre duşunu aldıktan sonra bu işi bırakacak. Dünyadaki örnekleri bilmem ama bu Türkiye’de yaşanan bir şey değil. Zokora böyle bir tacize uğramışsa ve bu nedenle ülkemizden kötü anılarla ayrılacaksa, Emre bunu yaptıysa, parası ve pulu var, duşuna aldıktan sonra çantasını toplayacak ve 'Bana eyvallah' diyerek gidecek" dedi.