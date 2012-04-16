T24 LogoT24 Logo
Spor

Rıdvan Dilmen: Emre futbolu bıraksın!

Spor yorumcusu Dilmen, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun Zokoro'ya "Pis zenci" dediği iddialarını değerlendirdi.

16 Nisan 2012 10:58

 

Zokora'nın "Emre bana 'pis zenci' dedi" sözlerinin ardından Lig TV'de canlı yayına katılan ve "O sözleri söylemiş olabilirim" diyen Emre Belözoğlu'na Rıdvan Dilmen sert tepki göstererek "Futbolu bıraksın" dedi.
 
Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında konuyla ilgili olarak "Ben bu olaya vicdan gözlüğüyle bakarım ve eğer dediyse, Emre duşunu aldıktan sonra bu işi bırakacak. Dünyadaki örnekleri bilmem ama bu Türkiye’de yaşanan bir şey değil. Zokora böyle bir tacize uğramışsa ve bu nedenle ülkemizden kötü anılarla ayrılacaksa, Emre bunu yaptıysa, parası ve pulu var, duşuna aldıktan sonra çantasını toplayacak ve 'Bana eyvallah' diyerek gidecek" dedi.

ETİKETLER

emre belözoğluzokorarıdvan dilmen

İlgili Haberler

Zokora: Emre bana pis zenci dedi

Bu iddia, Süper Final’in ilk maçında Fenerbahçe’ye rakip olan Trabzonspor’un Fildişi Sahilli futbolcusu Zokora’dan geldi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24