Rıdvan Dilmen: Emre Belözoğlu dünya çapında bir teknik direktör adayı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 1-1 tamamlanan Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı. Emre Belözoğlu'nun performansını değerlendiren Dilmen, genç teknik direktörün dünya çapında bir hoca adayı olduğunu belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü oyuna sonradan giren Mostafa Mohamed atarken Medipol Başakşehir'in golünü ise Stefano Okaka attı. Başakşehir'de Duarte, 90+4. dakikada iki sarı kart görerek oyun dışında kaldı.

OPTA verilerine göre Emre Belözoğlu'nun ilk maçına çıktığı 15 Ekim 2021'den bu yana Süper Lig'de mağlubiyet almayan tek takım Başakşehir durumunda.

TRT Spor'da Emre Belözoğlu'nun performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen ise, "Emre Belözoğlu dünya çapında bir teknik direktör adayı. Bakın Türkiye demiyorum. Dünya çapı diyorum. Ancak oyunun son bölümlerinde Emre Belözoğlu bana göre yanlış değişiklikler yaptı. Bu maçtan ders çıkarmalı" dedi.

Medipol Başakşehir takımın başına Belözoğlu'nun geçmesinden sonra 9. maçında da puan aldı. Belözoğlu ve takımı bu 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.