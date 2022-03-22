Rıdvan Dilmen ekranlara dönüyor

Geçen aylarda yayından kaldırılan programı "Yüzde Yüz Futbol" ile yeniden ekranlara dönecek olan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 24 Mart Perşembe günü 21.45'de TRT Spor'da boy gösterecek.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takım, Perşembe günü Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de bu maçla ekranlara dönecek.

Ajansspor'da yer alan habere göre, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı final maçında 24 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Portekiz maçı öncesi TRT Spor, Yüzde Yüz Futbol ve Rıdvan Dilmen anonsu yaptı. Yüzde Yüz Futbol programı, 24 Mart Perşembe günü 21.45'de TRT Spor'da yayınlanacak.

Geçen ay programı yayından kaldırılan Rıdvan Dilmen, son zamanlarda sosyal medya hesabından yorumlar yapıyor. Dilmen, her salı günü kendisine gelen sorulara Twitter adresinden cevap veriyor.