Rıdvan Dilmen'den sportif direktörlük açıklaması

Eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen, Ali Koç'un kendisine sportif direktörlük yapması için teklif yaptığı iddialarını yalanladı.

Rıdvan Dilmen sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Bugün bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında Başkanımız Sayın Ali Koç’un şahsıma Sportif Direktörlük teklif ettiği yönünde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile kahve içerken çekilen fotoğrafın paylaşılması ve dün görevine son verilen teknik direktör Vitor Pereira’nın oynattığı futbola ağır eleştirilen getiren Rıdvan Dilmen’in Sarı-Lacivertlilerde görev alacağı iddia edilmişti.