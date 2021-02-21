Rıdvan Dilmen'den "Parayı kesersek size gelecek para azalmış olur" diyen Rashed Al-Marri'ye: Fenerbahçe senin 1 yılda verdiğini 1 saatte toplar

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi. Süper Lig'in yayıncısı Digitürk'ün spordan sorumlusu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'nin geçen günlerde yaptığı açıklamalara tepki gösteren Dilmen, "Senin 1 yılda verdiğin parayı Fenerbahçe 1 saatte toplar" dedi

Yüzde Yüz futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Önceki günlerde Sözcü gazetesine konuşan Digitürk'ün spordan sorumlusu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'nin açıklamalarına değindi. Dilmen, "Sözcü gazetesinde haber okudum. Rashed bey Sözcü gazetesini ziyarete gitmiş. O arkadaşı gazeteye götüren profesyoneller, keşke giderken Fenerbahçe’yi 2-3 aydır anlatsalardı. Fenerbahçe kimdir diye ben kendisine sorular göndereceğim. Fenerbahçe tarihini anlatan bir ansiklopedi göndereceğim. Beni çok rahatsız etti diyor, parayı keserek size gelecek para azalmış olur. Sen önce tarihine sonra amblemine bakacaksın Fenerbahçe’nin. Onu sana anlatacaklar. Bir de müzeye gideceksin. Fenerbahçenin onlarca yüzlerce kupası vardır. Fenerbahçeyi parayla sınamaya kalkma. Fenerbahçe senin 1 yılda verdiğini 1 saatte toplar" ifadelerini kullandı.

Dilmen, "3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin üzerinden kimler geçmeye çalıştı. Ama asla Fenerbahçe'ye dokunma, elini yakar. Bu olayı eleştir mahkemeye ver, ama sakın Fenerbahçe'yi parayla sınamaya kalkma. Bu amblemi bir okumanda fayda var" diye konuştu.

Rashed Al-Marri ne demişti

Al-Marri, “Ne yaparsak yapalım bir tarafa yakın gibi gözüküyoruz. ‘beIN Sports içinde bir öyle bir yapılanma var ki bazı kulüpleri destekliyormuş' gibi yorumlar alıyoruz. Bunlar komplo teorisi. ‘Kanıt sunun' diyoruz veremiyorlar. Yayınlardaki VAR çizgisini bizim çizdiğimizi söylüyorlar. Bu çok açık şekilde yanlış. Riva'dan gelen görüntü neyse onu vermemiz gerekiyor. Öyle de yapıyoruz” demişti.

Al-Marri, Fenerbahçe'nin protestolarını değerlendirerek, “Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur” ifadelerini kullanmıştı.