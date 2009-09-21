Rıdvan Dİlmen: Daum'un hataları görmesi lazım

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin galip geldiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını yorumladı.



Ligin önce tartışılması gerektiğini ve marka değerinin altında mı, üstünde mi olduğunun tartışılması lazım diyen Rıdvan Dilmen, "Bugünkü oyun ve Fenerbahçe son bir aydaki tablosuna baktığımızda ortaya gerçekleri koymamız lazım dedi.



NTV spora konuşan Dilmen, "Bugün bakıyoruz sahanın en iyi iki oyuncusu Bilica ve Lugano, nerede oynuyorsunuz Kadıköy'de. Rakibiniz kim, geçen hafta 6 yiyen takım ve maçı 1-0 ite kaka kazanıyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'ye yıldızlamaya verdiğimizde, bu iki oyuncunun dirençli olması kaleci Volkan'a çok iş düşürmedi, son uzatma dakikalarında çıkan yan toplar dışında. Gökhan kalitesine göre 2 yıldız. Gökhan'ın arzusu, fiziği yerinde ama eski bitirişleri yok. Vederson evet 2 buçuk veririm en azından gol attığı için 3 de veririm, stoperler 3, öndeki oyuncuları Cristian 2, Mehmet Topuz 2, Alex 2, Kazım 2, Santos 1, Güiza 1." diye konuştu.



Beşiktaş'ın iki kupayı aldığı zaman handikaplarını göremediğini belirten ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "Christoph Daum'un da görme zamanı. Neden? Önümüzdeki hafta milli maç yok, önümüzdeki hafta içinde kupa maçı da yok. Bir hafta oyuncularının fazla antrenmandan mı, fazla maç temposundan, az çalışmaktan mı, oyuncularının özel hayatından mı bunu bir değerlendirmesi lazım. Santos sezon başı hazırlığı geçirip Corintias'ta forma giymeye başladı. Sezon başı hazırlığında minumum 3-4 hafta yükleme yapılır oyunculara. Ligden sonra tekrar antrenman periyoduna girdi Christoph Daum'la. Aynı şekilde Cristian da. İki oyuncu da dikkat edin geldiği günle bugün arasında fark var, hızla düşüyorlar. Santos oyundan çıkarken ruhunu vermiş gibi çıkıyor. Belki de hoca beni çıkarsın diye bakıyor. Burada Christoph Daum'un Uğur'u oynatması lazım, Santos'tan eksi oynamaz. Santos kaldıramadı bu maç periyotlarını, dinlenik değil. Aynı şekilde Güiza. Israr ettin, rotasyon yap, dinlendir, Semih'i oynat çok uçurum yok aralarında." ifadelerini kullandı.



Kazım'ın işi Fenerbahçe'de kolay değil



"Oyuncular illa oynatılarak kazanılmaz, oynatmayarak da kazanırsınız." diyen Dilmen, "Yani konuşursunuz birebir teknik adam olarak, çekersin odaya; "Güiza bir kaç hafta dinlenmeni istiyorum, yorgun görüyorum, fizik olarak iyi görmüyorum" vs. vs. der. Çünkü anadolu kulüplerinde oynamıyorsunuz, büyük kulüpte oynuyorsunuz. Büyük kulüpteki alternatif oyuncuların da oynayan oyuncuları yakın olması lazım veya aynı değerde olması lazım. Güiza ile Semih arasında bir fark yok, Semih'i oynatıp Güiza'yı dinlendirebilirsiniz. Bunu şifaen anlatırsınız, etiğini de söyleyebilirsiniz. Ben Fenerbahçe taraftarını çok iyi bilirim. Hakan Tecimer diye aynı mevki oyuncusu vardı, çok çok yetenekli oyuncu, dünyanın da en iyi insanıydı ve pırıl pırıl arkadaşımızdı. Seyirciyle ters düştü bitti. Kazım seyirciyle dalaştı ya, haklı da olsa onun işi artık kolay değil Fenerbahçe'de. Zor seyircidir Fenerbahçe seyircisi. İyi taraftarı vardır, müthiş coşkuludur, oyuncusunu çok sever ama bu tür didişmelerde yarın bir gün sıkıntı yaşar." dedi.



Fenerbahçe'de fizik gücü eksikliği olduğunu söyleyen ünlü yorumcu, "Oyuncu istiyor, arzulu ama dinamik değil. Önemli olan kazasız belasız atlatılırken hatanızı görmek. Burada bütün iş Christoph Daum'da. Bakacak, Deivid'i kaybediyorum oynatacaksın Deivid'i. En azından o oyuncuyu da hazır tutacaksınız, Rijkaard yapıyor. Semih için de aynı şey geçerli, Uğur için de. Şimdi Uğur şu ya da bu şekilde bu takımda 3 yıldır top oynayan bir oyuncu. İz bıraktığı futbol da oldu, kötü oynadığı maçlar da oldu. Şimdi Santos'un son 3 maçlık performansını Uğur yaşasaydı 30 bin kişi küfür ederdi. Twente maçını da izledim, bugün de izledim hiçbir şey yapmıyor. Dinlendir, kötü oyuncu mu asla değil. Brezilya milli takımının oyuncusu. İşte Güney Amerika'ya git gel, Şili'ye git, oradan Arjantin'e git." şeklinde konuştu.



Dilmen, "Sen Christoph Daum olarak Samandıra'da oturursun, yemeğini yersin, antrenmanına çıkarırsın oyuncunun seyahatten gelmesini beklersin ama oyuncu yıpranıyor. Ciddi şekilde yıpranıyor, yıpranmış Fenerbahçe. Sezonun henüz başı olmasına rağmen yıpranmış. Bu oyuncuları Belediye maçında dinlendirmezsen hangi maçta dinlendireceksin? Twente maçından önce de dinlendirmedin." diye konuştu.

