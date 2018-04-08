Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın 6 maçı kazanması yetmeyebilir, ipler Galatasaray'da

Beşiktaş - Göztepe maçının devre arasında yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, "Lens'in pozisyonunda yüzde 60 faul var. Faul varsa da kırmızı kart olmalıydı" ifadesini kullandı.

NTV'de konuşan Dilmen, şunları söyledi:

"Beşiktaş 3-1'den sonra rakip 10 kişi kalınca pozisyonları golle sonuçlandırıyor. Maçta 6 golün çıkmasının birinci nedeni buraya beraberliğe değil kazanmak üzerine gelmiş. Bir hayli riskli ve kontrolsüz atağa çıktılar. Böylesine farklı bir skor oldu. 2 dakikada beşlik yaptılar. Büyük takımlar bu tür fırsatları kaçırmaz.

Tamer hoca Selçuk'u çıkardı. Çok tecrübeli bir oyuncu. Selçuk gibi deneyimli bir oyuncunun maçtan çıkarken Tamer hocanın yardımcısına yaptığı hareket doğru değildi."

"İpler Galatasaray'ın elinde"

"Beşiktaş'ın 6 maç kazanması kendi adına yetmeyebilir. Bütün ipler Galatasaray'ın elinde biraz. En kötü Beşiktaş'ın Türk Telekom Stadı'na bu farkla gitmesi lazım.

Beşiktaş önümüzdeki Galatasaray - Başakşehir maçından faydalanmak için kazanmak istiyor. Hoca maceraya gitmedi. 'Ben aynı stilimle oynarım, riske girmem' dedi. Medel de bir kez teşebbüs etti ikinci de golü attı.



Göztepe gibi takımların maça ortak olması için bir tane atması lazım. Talisca çok etkili. Bir forvet arkası bu kadar olur. Kafayla gol atıyor, faul alıyor. Lens biraz kıpırdadı. Göztepe'nin eksik kadrosu Beşiktaş'ın eksik kadrosu ile başa çıkamadı. 2-0'ları hiç sevmem. 3-0 iyidir. 1 gol yersin panik yaparsın. Keyifli maç oluyor. Beşiktaş seyircisi de geldi maça. Göztepe seyircisinin çoşkulu olması ev sahibi takım taraftarını ateşliyor. "

"Faul varsa kırmızı"

"Lens'in pozisyonunda o kadar izlememe rağmen karar veremedim. Beşiktaş'ın 2. golünde Caner korneri hafif hareketliyken kullandı ama bunu hakem nereden görecek. Lens'in pozisyonunda faul varsa kırmızı kart. Yüzde 60 faul var.



Talisca'nın yüzdesi çok iyi. 10'da 6 yaptı. Caner ayağı iyi olan oyuncu. Bu avantaj kadar dezavantajı da var."