Rıdvan Dilmen: Ben gerekenleri açıkladım, savcılar bu iddialarımı soruştursun

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'le yaptığı telefon görüşmesinde kendisine, "Ben işin arkasında ve peşindeyim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerekirse yine söylerim ama bekliyorum. Savcılar çıksın, spor yöneticileri çıksın ve bu iddialarımı sorsun, soruştursun. Benim yapabileceğim açıklamaktı, açıkladım. Şimdi yetkili merciler harekete geçsin. Gerekirse müfettişler harekete geçsin ve araştırılsın bu rezaletler" dediğini aktardı.

Rıdvan Dilmen'ın Turkcell'den büyük paralar istediğine yönelik iddialara da köşesinde yer veren Fatih Altaylı, ünlü spor yorumcusunun "Allah’tan korksunlar. Ben Turkcell’e bir kez gittim. O da NTV yöneticileri ile beraber. NTV’nin talebi üzerine. Bir proje için. Bir daha da gitmedim. Zaten o proje de gerçekleşmedi. Benim Turkcell’den şahsi bir talebim asla olmadı. Ama BİP Spor’un benden bir talebi oldu. BİP Spor yöneticisi ve Vatan gazetesi spor müdürü İbrahim Seten benimle buluşmak istedi. Ben de buluştum. Yemek yedik. O yemekte bana bir teklifte bulundu. BİP Spor’da haftada bir spor yorumu yapmam karşılığında bana ayda 80 bin TL önerdi. Ben de reddettim." ifadelerine yer verdi.

Yazının tamamı için tıklayın...