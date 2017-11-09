Rıdvan Dilmen: Ben edepsiz adam mıyım?

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında gündemle ilgili açıklamalar yaptı. Dilmen, "Ben edepsiz adam mıyım? 'Ben kanunsuz bir iş var.' diye bir şey mi dedim? Ben, Fenerbahçe'de Ertuğrul ile ilgili de genel konuştum. Benim Galatasaray ve Fenerbahçe ile ne derdim olur? Mahkemeye verilecek bir durum yok ama verirlerse de ifadeyi veririz" dedi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları:

Ben bildiklerimi anlatayım da... Dün Aziz Bey ile seyahate çıktım. 'Ne oldu dedim?' o da, 'Ben de senin gibi biliyorum.' dedi. 'Pazartesi akşamı Ali Yıldırım ile telefondan konuşuyordu ben aldım, canını sıkma dedim' dedi.

10 saniye konuşmuş. Benim algıladığım istifa etmeye karar verdiği yönündeydi. Ben de programımda birilerinin karar vermesi gerektiğini söyledim. Aziz Yıldırım, 'Problemimiz yok.' diyor. Benim fikrim 6 haftalık sürece göre karar verileceğini düşünüyorum."

Şu anda hiçbir şey olmamış gibi. Medyadaki insanlar ve taraftarlar da, 'Allah, Allah ne oluyor?' dediler. Aziz Bey de, 'Kadro dışı falan yok' dedi.

Dönüş uçağına bindiğimizde, kadro dışı haberini gördüm ama açamadım. Hostesten rica ettim. O sırada da Aziz Bey, 'Kadro dışı kimmiş?' dedi. O da şaşırdı. Aynen böyle yaşadım.



Kesinlikle yok. Böyle olması da mümkün değil. Bu 6 haftanın çok önemli olduğunu, farkın da 3-4 puana düşerse; 3-4 oyuncuyla şampiyonluk yarışında olacağını düşünüyor.

Geçen maç sonunda, 'Gitsin.' demiştim ama olgun ve profesyonel baktığında, 'İstifa etmemeliydi.' dedim. En büyük riski kendi aldı. Sivas maçı önemli. 6 maçta 15-16 puan alırsa, almazsa da ilk puan kaybında sıkıntı olur.

Ben edepsiz adam mıyım? 'Ben kanunsuz bir iş var.' diye bir şey mi dedim? Ben, Fenerbahçe'de Ertuğrul ile ilgili de genel konuştum. Benim Galatasaray ve Fenerbahçe ile ne derdim olur? Mahkemeye verilecek bir durum yok ama verirlerse de ifadeyi veririz.



Millet belden aşağı hep gidiyor. Ben iki hafta önce Dursun Bey'i aradım. Açmadı ve sonra mesaja attım, geri döndü. Kendi internet sitelerinde terör örgütünü andıran bir logo vardı. Ben de aradım. 'Kaldırın yanlış anlaşılır.' dedim. O da teşekkür etti. Ben bu saygızılığı yapacak bir adam mıyım? Gönlüm rahat.



Aziz Yıldırım, Obradovic ile görüşüp, 'Oyuncuların 3-4 tanesinin milli takıma gitmesine izin verelim.' diyecek.

