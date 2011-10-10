Rıdvan Dilmen aslında Galatasaraylıymış

T24 - Fenerbahçe’nin “Şeytan” lakaplı efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen’in ortaya çıkan bu fotoğrafı sosyal paylaşım sitelerinde günün konusu oldu.



Fotoğrafın yanı sıra Rıdvan’ın, spor yazarı Fehmi Özgüler’e o günlerde verdiği röportajda söyledikleri de Fenerbahçelileri oldukça şaşırttı. Rıdvan yıllar önce verdiği röportajda, “bir yıl önce sıradan bir insandım. Sarıyer bana hem babalık hem analık yaptı. Bana kişilik kazandırdılar. Başkan Erdal Aksoy’un yaptıklarını inkâr edemem. Başkan Erdal Aksoy izin verdiği takdirde gelecek yıl Galatasaray’da oynamak istiyorum. Sarıyer ve Galatasaray’ın dışında hiçbir formayı giymem” ifadelerini kullandı.



Rıdvan çok istediği Galatasaray formasını giyemeden 1987 senesinde Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.



