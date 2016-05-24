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Spor

Rıdvan Dilmen ameliyat oluyor

Spor yazarı Dilmen, 3 ay boyunca yazı yazamayacağını açıklamıştı

24 Mayıs 2016 00:41

Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Rıdvan Dilmen, hastalığı nedeniyle bıçak altına yatıyor.

Bir süre önce 3 aylık bir tedavi sürecine gireceğini açıklayan ünlü yorumcu, 24 Mayıs Salı günü ameliyat olacak.

Dilmen, Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında, "Tekrar mutlu ve sağlıklı bir şekilde sizlerle olmak tek dileğim. Biz de doktorlarımız sayesinde çalışacağız, inşallah toparlayacağız. Dualarınızla iyi olacağımı biliyorum. Her şey Allah'tan… Sizlerin desteğiyle biz de çalışacağız, güçlü olacağız. Herkese sevgiler, sağlıklı günler" ifadelerini kullanmıştı.

 

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