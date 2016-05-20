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Spor

Rıdvan Dilmen: Bir rahatsızlığım var, 3 ay tedavi göreceğim

Spor yazarı ve yorumcu Rıdvan Dilmen, okurlarından dua etmelerini istedi

20 Mayıs 2016 21:23

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 3 ay boyunca tedavi görecek.

İşte Rıdvan Dilmen'in bugünkü yazısından o bölüm;

"Önce okurlarım...

Siz değerli okuyucularımın bilmesini istediğim bir durum var. Muhtemelen birkaç gün içerisinde duyurulacak bir rahatsızlığım mevcut. Boynumda bir rahatsızlık tespit edildi. Önce siz bilin istedim. Güçlü kalıp dualarınızla 3 ay sürecek iyi bir tedavi dönemiyle bu yaz yazılarımla sizlerle birlikte olacağım. Tekrar mutlu ve sağlıklı bir şekilde sizlerle olmak tek dileğim. Biz de doktorlarımız sayesinde çalışacağız, inşallah toparlayacağız. Dualarınızla iyi olacağımı biliyorum. Her şey Allah'tan… Sizlerin desteğiyle biz de çalışacağız, güçlü olacağız. Herkese sevgiler, sağlıklı günler."

Öte yandan Fenerbahçe'nin resmi sitesinden, Rıdvan Dilmen için geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

 

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