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Spor

Rıdvan Dilmen: Allahu Ekber, Allahu Ekber ne oluyor arkadaşlar; burada spor yapılıyor ya

"Böyle bir şey var mı ya?”

03 Şubat 2018 16:37

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, ‘çok rahatsız olduğum bir konu var’ sözleriyle maç sırasında tribünlerden ‘Allahu Ekber' sesleri yükselmesine tepki gösterdi. 

Türkiye Süper Ligi 20. haftasında oynanan Bursaspor-Beşiktaş maçının devre arasında değerlendirmelerde bulunan Dilmen, "Çok rahatsız olduğum bir konu var. Tribünlerde Allahu Ekber, Allahu Ekber ne oluyor arkadaşlar? Burada ne oluyor, spor yapılıyor ya. Böyle bir şey var mı ya?” dedi. 

Dilmen, programda Beşiktaş’la ilgili de şu yorumları yaptı: 

-Beşiktaş bildiğim kadarıyla deplasmanda 17 puan kaybetti Her maça rakibini ortak ediyor. Eskiden yanına yaklaştırmıyordu. 

-Beşiktaş tek takımla çekilmiyor. Rakipleri kazanırsa bu hafta ne olacak; 4, 7, 8 puan olacak fark… Artık zaman daralıyor. 

-Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ve Galatasaray maçının ikinci yarısında oynadığı futbol hariç iyi futbol oynamıyor. Sakatlıklar başladı. 

-Böyle olmaz abi. Bursa'da maç 0-0'ken yabancı madde, geriye düşünce yabancı madde, öne geçince yabancı madde. Bu iş böyle olmaz, böyle gitmez.

-Futbol markanızı konuşamıyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kupa maçlarını çoğu kişi son anda buldu. Eşkıya, Karadeniz Dizisi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın önüne geçiyor resmen. Ne marka değerinden bahsediyorsunuz?"

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