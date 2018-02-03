Beşiktaş'tan son 5 sezonun en kötü deplasman performansı

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 20. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en kötü deplasman performansını gösterdi.

Bu sezon dış sahada kazanmakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, 20. hafta sonunda 11 kez rakiplerine konuk oldu. 2017-2018'deki 11 deplasman mücadelesinde dörder galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Evinden uzakta 16 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 17 puan kaybederek şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı.

Son 5 maçta sadece 1 kez kazandı

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de deplasmandaki son 5 maçta ise sadece bir kez kazanabildi.

Bu süreçte Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş; Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Bursaspor karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, bu periyotta Demir Grup Sivasspor'a ise yenildi.

Güneş ile ilk 2 sezon iyi performans

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in görev yaptığı ilk 2 sezonda deplasmanda daha başarılı performans sergiledi.

Güneş'in göreve geldiği 2015-2016'nın 20. haftası sonunda 9 kez rakiplerine konuk olan siyah-beyazlı ekip, yenilgi görmedi. Deplasmanda rakiplerine 8 kez üstünlük kuran ve bir maçı da beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 25 puan toplayarak etkili bir performans ortaya koydu.

Siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde geçen sezon da aynı periyotta dışarıda 21 puanı hanesine yazdırdı. 20. hafta itibarıyla 11 dış saha mücadelesi yapan Beşiktaş, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle söz konusu haftayı tamamladı.

Bilic ile başarılı sonuçlar

Beşiktaş, Güneş öncesinde teknik direktörlük görevinde bulunan Slaven Bilic yönetiminde 2014-2015 ve 2013-2014 sezonlarında deplasmanda başarılı performanslara imza attı.

Bilic'in ilk sezonunda 20. hafta sonunda 11 kez dış saha mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 21 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş, 2014-2015'te ise söz konusu haftalarda 10 dış saha karşılaşmasında rakiplerini 9 kez mağlup etmeyi gösterdi. Bu süreçte sadece 1 kez yenilen siyah-beyazlılar, 27 puan elde etmeyi başardı.

2012-2013'te 9 maçta 14 puan

Siyah-beyazlı ekip, Samet Aybaba'nın görev yaptığı 2012-2013'te ise 9 deplasman maçında 14 puan topladı.

Söz konusu sezonun 20. haftası sonunda Beşiktaş, 9 dış saha maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Dışarıda kalesini savunamıyor

Beşiktaş, 20. haftalar dikkate alındığında son 5 sezonun en kötü savunma performansını da engelleyemedi.

2013-2014'te kalesinde 13 gol gören siyah-beyazlı ekip, sonraki 3 sezonda başarılı savunma yaptı. 2014-2015'te rakiplerinin 7 golüne engel olamayan Beşiktaş, 2015-2016'da 8, geçen sezon ise 9 gol yedi.

Beşiktaş, bu sezon ise dış sahada şu ana kadar kalesinde 14 gol gördü.

Deplasmanda zorlu maçlar bekliyor

Bu sezon deplasmanda kazanmakta zorlanan Beşiktaş, kalan haftalarda dış sahada zorlu maçlar oynayacak.

Bursaspor karşılaşmasının ardından ilk deplasman maçını 22. haftada Atiker Konyaspor ile yapacak siyah-beyazlı takım, devre arasında Samuel Eto'o, Adis Jahovic gibi transferleriyle dikkati çeken rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Daha sonra Rıza Çalımbay yönetimindeki Trabzonspor'a 24. haftada konuk olacak Beşiktaş, 26. haftada, şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Ligin 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile dış sahada karşı karşıya gelecek siyah-beyazlı ekip, 31. haftada ise Galatasaray'a konuk olacak.