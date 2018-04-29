Rıdvan Akar: Kazanan Beşiktaş olursa "Şampiyon olur" diyemem

Eski Beşiktaş Kulübü İletişim Direktörü Rıdvan Akar, bugün (29 Nisan 2018) oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Derbinin kilit isminin Beşiktaşlı Ryan Babel olacağını söyleyen Akar, karşılaşmanın 2-1 siyah-beyazlılar lehine biteceği görüşünü dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'de kıyasıya geçen şampiyonluk yarışında finale dört hafta kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir arasında geçen şampiyonluk yarışında Türk Telekom Stadyumu'nda bu akşam oynanacak maç, büyük bir önem arz ediyor.

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakkında da yorumlar yapan Akar, T24 Spor'a şunları söyledi:

"Beşiktaş açısından bu sezon 2003-2004’ten sonraki en çarpıcı sezon oldu. Futbol tarihinde olmayan şeyler yaşandı. İlk defa bir oyuncu 6 maç ceza aldı. Yönetmelikler değiştirildi. O yönetmelik kimseye uygulanmadı. Birinci ligde böyle cezalar alan takım değil, futbolcu yok."

"Beşiktaş'ın itibarı ve hakları hiçe sayıldı"

"İlk defa 3 kişinin tutuklandığı, hakemin içeri girdiği, 4 kere oyunun durduğu, hocasının başının yarıldığı bir maçta Beşiktaş’ın itibarı ve hakları hiçe sayıldı.

Bunlara rağmen Beşiktaş, bu platformda şampiyonluk için oynuyorsa ben o çocukların alnında öperim."

"Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan eder"

"Maçı 2-1 Beşiktaş alır diyorum. Bu maçta kilit isim Babel olur. Çünkü Galatasaray’ın sol tarafının zayıf olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Babel’in etkili olabileceğini düşünüyorum. Aslında Babel bir parlıyor, bir sönüyor. Bu hafta Babel’in parladığı hafta olacak. Quaresma’nın karşısında da Mariano var, oldukça etkili bir oyuncu. Bunun yanı sıra Talisca’nın da etkili bir futbol oynayacağını düşünüyorum."

"Kazanan Beşiktaş olursa şampiyon olur diyemem"

"Bu hafta kazanan Beşiktaş olursa 'Şampiyon olur' diyemem çünkü Beşiktaş açısında Başakşehir’in de puan kaybetmesi gerekiyor. Eğer Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu büyük ölçüde ilan eder. Beraberlikle mağlubiyet arasında Beşiktaş açısından pek bir fark yok. Berabere kaldığı takdirde ancak üçüncü sıradaki yerini koruyabiliyor. Ayrıca Fenerbahçe de üçüncülük için potaya girmiş oluyor. Dolayısıyla Beşiktaş’ın ya kazanması ya da kazanması gereken bir maç bu."

"Fenerbahçe bugüne kadar hep hakemlerin dedikleriyle bir yerlere gelmeye çalıştı"

Akar, "Derbi berlikle sonuçlanırsa bile Fenerbahçe’nin şampiyon olabilme ihtimalinin olduğunu düşünmüyor musunuz" sorusuna ise, "Bugüne kadar hep hakemlerin dedikleriyle bir yerlere gelmeye çalıştılar. Bunun dışında sorun onlar açısında tek takım da değil, 3 takımın da puan kaybetmesi gerekiyor. Ligin boyu o kadar kısaldı ki, bunu çok olanaklı görmüyorum" yanıtını verdi.

"Birinci ligde böyle cezalar alan takım değil, futbolcu yok"

Akar, Spor Toto Süper Lig'de geçirdiğimiz bu sezonu 2003-2004'ten sonraki en çarpıcı sezon olduğu söyledi ve sebeplerini sıraladı:

"Beşiktaş açısından bu sezon 2003-2004’ten sonraki en çarpıcı sezon oldu. Futbol tarihinde olmayan şeyler yaşandı. İlk defa bir oyuncu 6 maç ceza aldı. Yönetmelikler değiştirildi. O yönetmelik kimseye uygulanmadı. Birinci ligde böyle cezalar alan takım değil, futbolcu yok."