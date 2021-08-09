Ridley Scott, Venedik Uluslararası Film Festivali'nde onur ödülü alacak

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"Alien", "Blade Runner", "Gladyatör", "Thelma ve Louise" gibi birçok klasik filme imza atan yönetmen Ridley Scott'a Venedik Uluslararası Film Festivali'nde 'Cartier Glory to the Filmmaker' ödülü verilecek.

Scott'a 1-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde verilecek ödül, "Modern film endüstrisine çok özel katkıda bulunan kişilere" veriliyor.

Venedik Film Festivali Direktörü Alberto Barbera, "O sadece bir film bile yönetmiş olsa, Blade Runner sayesinde Olympus Dağı'ndaki yerini yine hak ederdi" dedi.

Scott, ödülünü 10 Eylül'de, Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer ve Ben Affleck'in rol aldığı yeni filmi "The Last Duel"ın gösteriminden önce alacak.