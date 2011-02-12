Ricky Martin'e eşcinsel onur ödülü

T24 - Pop müzisyeni Ricky Martin GLAAD (Karalamaya Karşı Eşcinsel İttifakı) isimli eşcinsel derneğinin her sene verdiği Vito Russo ödülünü kazandı.

Ricky Martin'in bu seneki ödülü almasının sebebi, dünyaca ünlü pop yıldızının geçen sene eşcinsel olduğunu açıklaması olarak belirtildi.

Örgütün verdiği Vito Russo ödülü, eğlence dünyasında cinsel eşitliği savunan eşcinsellere veriliyor.

Örgütten yapılan açıklamada Ricky Martin'in cinsel kimliğini ifşa etmesinin, Güney Amerika kıtasında yaşayan birçok eşcinsel çocuk üzerinde büyük etkisi olacağı bildirildi.

Açıklamada bu kıtanın çocuklarının uzun süredir, kendilerine örnek alacak eşcinseller bulamadıkları söylendi.



Bir ödül de Kristin Chenoweth'e

Ricky Martin ödülünü önümüzdeki ay New York'da düzenlenecek bir törenle alacak.

GLAAD örgütünün ödül vereceği bir diğer isim ise Kristin Chenoweth.

Emmy ve Tony ödüllü aktris, Newsweek dergisinde çıkan ve eşcinsel aktörlerin erkek rolünü oynamayı beceremediğini savunana bir makaleyi eleştirmişti.

Örgüt adına konuşan Jarrett Barrios, Chenoweth'in yaptığı gibi, medyada yer bulan eşcinsel karşıtı söylemlere itiraz edenler sayesinde, eşitlik talebi taşıyan mesajların yaygınlaştığının altı çizildi.

