Ricky Martin ve ikizleri

36 yaşındaki Latin Amerikalı şarkıcı Ricky Martin, taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu Valentino ve Matteo ismini verdiği ikiz bebekleriyle ilk defa objektif karşısına geçti.



Uzun zamandan beri hayalini kurduğu babalık duygusunu tadan Puerto Riko’lu ünlü şarkıcı, People dergisine verdiği demeçlerde baba olmanın dünyanın en güzel duygusu olduğunu söyledi.



İkiz bebekleriyle zaman geçirmek için gözlerden uzak kalmayı tercih eden çiçeği burnunda ikiz baba,"Bu benim hayatımdaki en önemli manevi an. Her şeyleriyle kendim ilgileniyorum. Her anlarında onların yanında olmak ve zamanla nasıl büyüdüklerine şahit olmak istiyorum. Onların bezlerini değiştiriyorum, biberonla besliyorum, onları zevkle yıkıyorum" açıklamasında buluındu.



Dünya çapında 55 milyon albüm satışına ulaşan pop müziğinin yıldızı Ricky Martin, son yıllarda hayır işlerinde ve çocukların cinsel olarak sömürülmesine karşı çalışmalarda yer aldı.