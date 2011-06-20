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Yaşam

RICKY MARTIN TÜRK HAMAMINDA BURSA (A.A)

20 Haziran 2011 22:19

-RICKY MARTIN TÜRK HAMAMINDA BURSA (A.A) - 20.06.2011 - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında vereceği konser için dün akşam saatlerinde Bursa'ya gelen Porto Rikolu ünlü pop şarkıcısı Ricky Martin, konakladığı otelde sauna ve Türk hamamından faydalandı, özel masörün yaptığı masajla yorgunluğunu attı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yaklaşık 1,5 milyon lira bütçeli Uluslararası Bursa Festivali kapsamında konser verecek Ricky Martin, dün akşam saatlerinde helikopterle Bursa'ya gelerek, konaklayacağı Holiday Inn Otel'e geçti. Yorgun olduğu için otelin SPA hizmetinden yararlanan ünlü şarkıcı, sauna ve Türk hamamında, yaklaşık bir saatini geçirdi. Ricky Martin, kendisi için özel olarak getirilen masörün yaptığı masajla İstanbul'un yorgunluğunu attı. Daha sonra restoran kısmına geçen Porto Rikolu ses sanatçısı, burada kendisi için hazırlanan özel bölüm yerine, diğer konukların bulunduğu kısımda yemeğini yedi. Bursa'ya gelmeden hakkında bilgi aldığı iskender kebabı, yağlı olduğu ve diyet yaptığı için reddeden Martin, bunun yerine bol salata ve tavuğu tercih etti. Martin'in İstanbul'da yediği lahmacunu çok beğendiği öğrenildi. Otel yetkilileri, Martin'e, çok sevdiğini öğrendikleri vanilyalı dondurmadan ikram etti. Kendisi için özel hazırlanan dondurmayı sevdiğini belirten pop şarkıcısı, otel görevlilerine teşekkür etti. Sabah kahvaltısını odasında yapmayı tercih eden Ricky Martin, otelin konuklarının taleplerini de geri çevirmeyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Otel yetkilileri, Ricky Martin'in tahmin ettiklerinin dışında mütevazı bir kişi olduğunu belirterek, ''Çok anlayışlı. Kendisine özel bir ayrım yapılmasını istemiyor'' dedi. Merinos Stadı'nda, akşam saat 21.15'te sahne alacak ünlü şarkıcının, geceyi Bursa'ya geçireceği ve yarın sabah saatlerinde kentten ayrılacağı bildirildi.

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