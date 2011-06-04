Ricky Martin popusunu elleyen Avşar'ı unutamamış

T24- Ricky Martin, 1998 yılında programına konuk olduğunda poposunu elleyen Hülya Avşar'ı unutamamış.







18 Haziran'da konser vermek üzere İstanbul'a gelecek olan Ricky Martin, 1998 yılında programına konuk olduğunda poposunu elleyen Hülya Avşar'ı unutmadığını söylüyor: Onu nasıl unutabilirim ki! Çok eğlenceli bir kadındı.

Sabah gazetesindeki habere göre dünyanın en ünlü Latin şarkıcılarından Ricky Martin, 18 Haziran'da Turkcell Kuruçeşme Arena'da konser verecek. Daha önce de Türkiye'de konser veren sanatçı Türkleri, Latinler'e benzetiyor ve "Herkes çok sıcak. Ülkenizde kendimi çok rahat hissediyorum" diyor. Martin, İstabul için hazırladığı konseri ve Türkiye'den hatırladıklarını anlattı...

Ülkemizde Ricky Martin dendiğinde aklımıza hemen, 1998'deki Türkiye ziyaretinizde konuk olduğunuz Hülya Avşar'ın programı geliyor. Avşar, sizin kalçanızı ellemişti ve bu Türkiye'de gündem yaratmıştı. Kendisini hatırlıyor musunuz?

Onu nasıl unutabilirim ki! Onu tekrar görmek isterim. Çok tatlı ve eğlenceli bir kadındı.

Sonuçta bu olayın bu kadar yankı uyandırmasının bir nedeni de sizin tüm dünyada bir seks sembolü olarak anılmanızdı. Bu nasıl bir duygu?

Ben sadece sevdiğim için müzik yapıyorum. Bunu yaptığım için çok mutluyum. Eğer seks sembolü olarak görülüyorsam, bu da çok güzel bir şey. Bunu bir iltifat olarak alıyorum.

Siz nasıl bir erkeksiniz?

Biraz otoriter, tutkulu ve eğlenceli bir erkeğim sanırım.

Daha önce de Türkiye'ye gelmiştiniz. Konserlerinizde ya da Türkiye ziyaretinizde Türkler hakkında ne gibi gözlemlerde bulundunuz?



Türkler çok sıcaklar. Aynı biz Latinler gibi... Biz birbirimize çok benziyoruz bence. Hemen insanlarla kaynaşabiliyoruz. Eğlenmeyi seviyoruz. Ayrıca çok ilgiliyiz, sevdiklerimizle çok alakadarız. Cidden birbirimize benzediğimizi düşünüyorum. Kendimi ülkenizde çok rahat hissediyorum. Türk kadınları da çok güzel ve alımlı.

