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Magazin

Ricky Martin, 'estetik' iddialarına video ile yanıt verdi

03 Ekim 2021 16:36

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlere çektiği bir video ile yanıt verdi. Yüzüne herhangi bir işlem yaptırmadığını söyleyen Martin, "Dolgu da botoks da yok!" açıklamasını yaptı. 

Paylaşımında, yüzüne herhangi bir işlem yaptırmadığını söyleyen Martin, "Dolgu da yok, botoks da..." diyerek, hakkında çıkan haberlere sitem etti.

Öte yandan 2018'den bu yana Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan 49 yaşındaki şarkıcının taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört tane çocuğu bulunuyor.

 

 

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