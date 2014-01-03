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Dünya

Ricky Martin erkek arkadaşından ayrıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'in, 3 yıldır birlilkte olduğu Carlos Gonzales ile yollarını ayırdığı iddia edildi

03 Ocak 2014 08:08

Porto Riko asıllı ünlü şarkıcı Ricky Martin'in, evlenmeyi düşündüğü sevgilisi Carlos Gozales'ten ayrıldığı iddia edildi.  Henüz iki taraf da bu iddiayı doğrulamasa da çifte yakın bir kaynak Just Jared adlı internet sitesine "Ricky ve Carlos ilişkilerini noktalama kararı aldı. Artık sevgili olmasalar da hala çok iyi arkadaşlar" şeklinde konuştu.

Taşıyıcı anneden ikiz çocuk sahibi olan Ricky Martin, finans sektöründe çalışan sevgilisi için  "Carlos ile birbirimizi seviyoruz. Carlos benim çocukarımla da çok iyi geçiniyor" dedi.

Ricky Martin cinsel tercihini 2010 yılının Mart ayında açıklamış ve "Bunun bana bir armağan olduğunu düşünüyorum" demişti.

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