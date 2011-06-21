-RICKY MARTIN, BURSA'DA KONSER VERDİ BURSA (A.A) - 20.06.2011 - Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Ricky Martin, Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 50. Uluslararası Bursa festivali kapsamında, Bursa Merinos Stadı'nda Türk hayranlarıyla buluştu. Konserde eski ve yeni albümünden parçalar seslendiren Porto Rikolu ünlü pop şarkıcıya hayranları büyük ilgi gösterdi. Ricky Martin'in, ''Livin'la Vida Loca'' adlı parçasına hayranları zaman zaman eşlik etti. Yaklaşık 7 bin kişinin izlediği konserde, Martin'in söylediği ilk iki şarkıda basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.