Ricky Martin: Ben de homofobiktim

Üç sene önce eşcinsel olduğunu açıklayan Ricky Martin, GQ dergisine verdiği söyleşide henüz cinsel kimliğiyle barışmamış olduğu dönem de kendisinin de homofobik olduğunu söyledi.

GQ dergisinin Avustralya edisyonuna konuşan Latin şarkıcı, Porto Riko’da büyürken cinsel kimliğiyle barışamadığını ve tanıdığı eşcinsellere de zaman zaman kötü davrandığını söyledi ve ekledi: “İçimdeki homofobiyle yüzleşmek çok zordu ama bundan kurtulmak istedim.”

2010 yılında eşcinsel olduğunu açıklayan Ricky Martin, partneri Carlos Gonzales Abells ile beraber yaşıyor. Çiftin Matteo ve Valentino adında ikiz çocukları var. Baba olmanın hayatını değiştirdiğinden bahseden ünlü şarkıcı, “Çocuklarımı yalanlarla dolu bir evde büyütmek istemedim. Eşcinsel olmakta yanlış bir şey olduğunu düşünmemeliler” diyor. 2010’da eşcinsel olduğunu açıklayan Ricky Martin, partneri Carlos Gonzales Abells ile beraber yaşıyor. Çiftin Matteo ve Valentino adında ikiz çocukları var. Baba olmanın hayatını değiştirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Çocuklarımı yalanlarla dolu bir evde büyütmek istemedim. Eşcinsel olmakta yanlış bir şey olduğunu düşünmemeliler” diyor.