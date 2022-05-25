Ricky Gervais'in yeni Netflix gösterisine trans karşıtlığı tepkisi: "Şaka olarak maskelenmiş tehlikeli, laf kalabalığıyla dolu"

Komedyen Ricky Gervais’in Netflix’te yayınlanan yeni stand-up gösterisi SuperNature translarla ilgili bazı şakaları nedeniyle tepki çekti. ABD’li LGBTİ+ hakları grubu Glaad, gösterinin “tehlikeli” olduğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Glaad, Gervais’in SuperNature gösterisi üzerine açıklama yayımladı.

Açıklamada “Ricky Gervais’in ‘komedi’ gösterisini Netflix’te izledik ki siz izlemek zorunda kalmayın. Şaka olarak maskelenmiş grafik, tehlikeli, trans karşıtı laf kalabalığıyla dolu. Aynı zamanda Gervais, eşcinsel karşılığı retorik kullanıyor ve HIV üzerine yanlış bilgi yayıyor” ifadeleri yer aldı.

Gervais, gösterisinin başında pek çok şakasının “ironik” olacağını söylemiş, sözlerine şöyle devam etmişti: “Ben aslında söylemek istemediğim bir şeyi komedi efekti nedeniyle söylediğimde siz, izleyici olarak, yanlış şeye gülüyorsunuz çünkü doğrusunu biliyorsunuz.”

Netflix’te daha önce Dave Chappelle’in stand-up gösterisi de trans şakaları nedeniyle tepki çekmişti. Netflix çalışaları, Chapelle’e yer verildiği için protesto düzenlemişti.