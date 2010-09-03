Richie Kotzen ilk kez Türkiye'ye geliyor

T24- Üstün tekniğe sahip gitar virtüözü Richie Kotzen, 14 Ekim'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.





Rock, blues, metal, jazz, fusion gibi birbirinden farklı müzik türlerini başarılya yorumlayan gitar virtüözü Richie Kotzen ilk albümünü 17 yaşındayken çıkardı ve kısa sürede bir çok müzisyenin birlikte çalışmak için can attığı bir müzisyen haline geldi. Greg Howe, T.M.Stevens, Gregg Bissonette, Guthrie Govan, Marco Mendoza ve Stanley Clarke gibi usta müzisyenlerle çalışma fırsatı da yakalayan Kotzen ayrıca dünyaca ünlü POISON ve MR. BIG gruplarıyla da çalmıştır.



Üstün tekniğe sahip (Guitar Techniques dergisinin bir sayısında Steve Vai'nin bir licki medium - orta ile ele alinirken, Richie Kotzen'inki very hard - çok zor statüsündedir), gamlara son derece hakim, müzikte arayış içinde olan Richie Kotzen, özellikle son yıllarda yayınladığı blues ve klasik rock arası albümleriyle daha geniş kitlelere hitap etmeye başlamış ve bu sayede de 2006 yılında ünlü grup ROLLING STONES'un turnesinde açılış grubu olarak sahne aldı.



Dünyaca ünlü POISON ve MR. BIG gruplarıyla yaptığı albümler ile birlikte solo albümleri ile ülkemizde, özellikle bayan dinleyiciler tarafından, ilgiyle takip edilen Richie Kotzen'in ilk İstanbul konseri büyük ses getirecek!



Richie Kotzen, başta Paying Dues olmak üzere bir çok hit şarkı barındıran yeni albümü Peace Sign dünya turnesi kapsamında 14 Ekim 2010 Perşembe gecesi MOOD PRO organizasyonu ile İstanbul'da! Richie Kotzen konseri Jolly Joker Balans’ta gerçekleşecek. Jolly Joker Balans’ta geniş bir sigara içme alanı bulunmaktadır.