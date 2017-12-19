Richard Moore’dan THY’ye teşekkür

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE’de görev süresi biten İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, THY uçağında Türk aşçı ile çektirdiği fotoğrafı resmi twitter adresinden paylaşarak, \" Eve dönüş uçuşumuzda çok şımartıldık. Teşekkür ederiz” dedi.

Ailesiyle birlikte Türk Hava Yolları’na ait uçakla İngiltere’ye giden ve uçakta verilen ikramları çok beğenen Richard Moore’un paylaşımını beğenen Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’den cevap geldi. Bilal Ekşi, “Anadolu her zaman misafirlerini Tanrı Misafiri olarak karşılayıp uğurlamıştır. Türk Hava Yolları olarak bu kültür ile yolcularımızı uğurluyoruz. Richard teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla” dedi.

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