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Yaşam

Richard Bach uçak kazası geçirdi

Başından ve omzundan ağır yaralanan ünlü yazarın Harborview Tıp Merkezi'nde tedavi gördüğünü belirtildi

02 Eylül 2012 13:12

Ünlü yazar Richard Bach, ABD'nin Washington eyaletinde geçirdiği uçak kazasında ağır yaralandı.

“Martı” romanının yazarı Bach'ın oğlu James Bach, bir arkadaşını ziyaret etmek üzere San Juan Adası'na giden babasının amfibi uçağının iniş sırasında elektrik hattına çarparak düştüğünü söyledi.

Bach, başından ve omzundan ağır yaralanan ünlü yazarın Harborview Tıp Merkezi'nde tedavi gördüğünü belirtti.

76 yaşındaki Bach, 1970'li yılların en çok satan romanlarından biri olan ve çok sayıda dile çevrilen “Martı” adlı romanında martı Jonathan Livingston'ın özgür olabilmek ve yüksekten uçabilmek için sürüsünden ayrılışını anlatıyordu.

Pilotluk yapan Bach, eserlerinde uçma eyleminin ruhani ve felsefi yanlarını ele alıyordu.

Bach'ın diğer eserleri arasında, “Mavi Tüy Gönülsüz Bir Mesihin Serüvenleri”, “Sonsuza Uzanan Köprü”, “Bir” ve “Uzak Diye Bir Yer Yok” yer alıyor.

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