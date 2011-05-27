-RICCIARDONE'NİN KONUTUNDA SERGİ ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone, Türkiye'den etkilenmiş Amerikalı sanatçılara ait resim, cam, seramik Türk hat sanatından oluşan eserleri konutunda sergiledi. Ricciardone İngilizce ve Türkçe yaptığı konuşmada, ''ABD'nin Büyükelçiliklerinde Sanat'' programı çerçevesinde seçtiği eserleri sergilediklerini belirtti. Eserlerin tamamının Amerikalı sanatçılara ait olduğunu söyleyen Büyükelçi Ricciardone, ancak bu sanatçıların tamamının eserlerini Türkiye'den etkilenerek oluşturduklarını ve ortaya çıkan eserlerin Türkiye-ABD dostluğunu yansıttığını vurguladı. Ricciardone, Türkiye, Mısır, Filipinler, Afganistan, İtalya, İran ve Irak'ta bulundukları zamanlarda özel olarak topladıkları, farklı coğrafya, zaman, kültür, lisan ve dinlerden insanları biraraya getireceğini düşündükleri sanat, zanaat ve el yapımı eserleri sergilemek için seçtiklerini anlattı. Konutta, sanatçı Karen Koblitz'in kızının doğumundan kısa bir süre sonra, ona ithaf etmek için yaptığı, bir rafın üzerine oturtulan ağaçtan oluşan ''Gina'nın Yolculuğu'', ressam Margaret Ross Tolbert'in nakış, ipek ve sulu boyadan oluşan ve Türk nakış sanatçısı Hülya Ertan ile beraber yaptığı ''Urfa Çarşı, ''Mardin'', ''Mama Hatun'' gibi tabloları, İslami hattat ve sanatçı Mohammed Zakariya'nın Yunus Peygamberin duasının yazılı olduğu ''The Whale Kaligrafisi'' adlı eserlerinin yanı sıra cam üfleme sanatçısı Josh Simpson, Robert Phillips ve Roger V. Thomas'ın oluşturduğu cam eserler sergilendi. Bazı büyükelçiler, sanatçılar ve akademisyenlerin davet edildiği program, ABD'nin tüm ülkelerdeki elçiliklerinde düzenleniyor. Program, ülkeler arasında kültür diplomasisi oluşturmayı ve Amerikalı sanatçıları başka ülkelerde tanıtmayı amaçlıyor.