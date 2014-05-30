Ricciardone'den 'paralel yapı' yorumu: Aile içi tartışma, biz karışmayız

ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone, 'paralel yapı' tartışmalarıyla igili olarak, “Aile içi tartışmaya biz karışmak istemiyoruz” dedi.

ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i ziyaret etti.

Gazetecilere kısa açıklama yapan Ricciardone, "Anayasa Mahkemesi'nin YouTube kararına saygılıyız. Özgürlüklerin güçlendirilmesi için sevindirici bir karardır" diye konuştu.

Ricciardone, “paralel yapı” tartışmalarıyla ilgili olarak ise, “Aile içi bir tartışma biz karışmak istemiyoruz. Umarım iyi bir şekilde sonuçlanır” dedi.