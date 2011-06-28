Ricciardone'den boykot yorumu: Türkiye bu sorunu aşacaktır

T24 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, milletvekili yemin töreniyle ilgili CHP ve BDP'nin tutumuna dair bir soruya, ''Türkiye'nin sağlam ve güçlü demokrasisi var. Türkiye bunu da aşacaktır. Türkiye'de etnik unsurların parlamento çatısı altına girmesi demokrasinin güçlenmesi bağlamında çok iyi bir karar olmuştur'' karşılığını verdi.



Midyat'taki gezi ve incelemelerinin ardından Mardin'e gelen Ricciardone, Mardin Valisi Turhan Ayvaz'ı makamında ziyaret etti. Ricciardone, burada yaptığı açıklamada, Mardin'in geleceğinin parlak olduğunu belirterek, ''Mardin'e 30 yıl önce gelmiştim. Bugün gördüğüm Mardin çok büyük bir değişim içinde. Hem gelişmiş hem de zenginleşmiş. Mardin'in ekonomisi ve ticareti gün geçtikçe büyüyor. Amerikalı iş adamlarının gelip Mardin'e yatırım yapmaları için önünde hiçbir engel yok'' dedi.



Ricciardone'ye 22 ayar altınla kaplanan el işi bir bardak takımı hediye eden Ayvaz, Valilik olarak 3 yıl içinde tarihi kentteki bütün betonarme binaları yıkacaklarını kaydetti.



Mardin'e 7 yıldızlı otel yapımı için teklif geldiğini anlatan Ayvaz, ''Mardin'de şu an inşaatı devam eden 3 adet 5 yıldızlı otel var. Amerikalı iş adamlarımıza çağrımız, gelsinler burada enerji üzerine, turizm üzerine yatırım yapsınlar. Burada Hilton Oteli bitmek üzere. Ben de daha önce Teksas'ta bulundum. Amerikan kültürüne uzak değilim'' diye konuştu.



Ricciardone, çıkışta gazetecilerin milletvekili yemin töreniyle ilgili CHP ve BDP'nin tutumuna dair bir soruya, ''Türkiye'nin sağlam ve güçlü demokrasisi var. Türkiye bunu da aşacaktır. Türkiye'de etnik unsurların parlamento çatısı altına girmesi demokrasinin güçlenmesi bağlamında çok iyi bir karar olmuştur'' karşılığını verdi.



Bir gazetecinin daha önce Mısır'da büyükelçilik yapan biri olarak, Mısır'daki değişimin Suriye'de de uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin sorusunu da, ''Ben peygamber değilim. Suriye'nin geleceğini kestirmem mümkün değil. Mısır halkı değişime açık olan bir halktı. Suriye halkı da bugün bunu istiyor ama sonuçta ne olur bilmem. Suriye hükümeti kendi halkına çok kötü bir muamele yapıyor. Mısır'da öyle değildi. Bunun da tahammül sınırları var'' diye yanıtladı.



Daha sonra Mardin Belediye Başkanı Mehmet Beşir Ayanoğlu'nu ziyaret eden Ricciardone, bir süre görüştü.



Ziyaretin ardından Ricciardone, tarihi postane binası, Şehidiye Camisi ve Sakıp Sabancı Müzesi'ni gezdi. Ricciardone çay bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti, mırra içti, simit yedi.







