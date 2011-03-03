-RICCIARDONE'DEN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamındaki gözaltılarla ilgili soru üzerine ''Prensipte herhangi bir dava hakkında yorum yapmıyoruz ama siyasetimiz hakkında, bütün dünyada şüphesiz yüzde yüz ifade ve basın özgürlüğünü destekliyoruz'' dedi. Ricciardone, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'na yaptığı nezaket ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Basın özgürlüğüyle ilgili daha önce yaptığınız açıklamalar Türkiye'de tartışma yaratmıştı. Bugün de Ergenekon soruşturması kapsamında bazı gazetecilere ait adreslerde aramalar yapıldı, gözaltılar olduğu belirtiliyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir'' sorusuna Ricciardone, şu yanıtı verdi: ''Biliyorsunuz bugün Çevre ve Orman Bakanlığına nezaket ziyaretine geldim, gayet güzel bir görüşmemiz oldu. Başka bir soruya yorum yapmak istemedim ama bu sorunuz çok önemlidir. Biz prensipte herhangi bir dava hakkında yorum yapmıyoruz ama siyasetimiz hakkında, bütün dünyada şüphesiz yüzde yüz ifade ve basın özgürlüğünü destekliyoruz.''