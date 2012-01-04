Ricciardone: Uludere’de hükümetin yanındayız

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Çelik. Provokasyona dönüşmesin



ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ile öğle yemeğinde biraraya geldi.Büyükelçi Ricciardone, çıkışta gazetecilere 35 kişinin hayatını kaybettiği Uludere'deki olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Francis Ricciardone olayın kendilerini de üzdüğünü söyledi.ABD Büyükelçisi Ricciardone, "Bu konuda Türk hükümetinin durduğu noktada duruyoruz. Şu anda paylaşımlarla ilgili bilgi vermek doğru olmaz. Terörle mücadele sürecektir" diye konuştu.BDP'nin Meclis'teki oturma eylemini eleştiren Ömer Çelik de Uludere üzerinden provokatif eylemlere imza atılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.Uludere'de yaşanan olayın açığa kavuşmasını arzuladıklarını belirten Çelik, "Bazı meseleleri aydınlatmak için girişimde bulunmak başka provokatif eylemlere dönüştürmek başka şey" dedi.