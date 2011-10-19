-Ricciardone: ''Türkiye'nin yanındayız'' ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, terörün ve şiddetin hiçbir açıklamasının olamayacağını belirterek, ''Türkiye'nin terörle mücadelesine yüzde yüz destek veriyoruz. Amerikan halkı ve hükümeti terörle mücadelesinde Türkiye'nin tamamen, sonuna kadar yanındadır'' dedi. Hakkari'deki terör saldırılarına ilişkin açıklamalar yapan Ricciardone, Hakkari'den gelen şehit haberlerinin kendilerini çok üzdüğünü ve derinden yaraladığını belirterek, ''Acınızı tamamen paylaşıyoruz'' dedi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyen Ricciardone, ''Şunu da söylemek istiyorum: Terörün ve şiddetin hiçbir açıklaması olamaz. Hiçbir ideoloji ya da düşünce, şiddeti haklı gösteremez. Türkiye'nin terörle mücadelesine yüzde yüz destek veriyoruz. Amerikan halkı ve hükümeti terörle mücadelesinde Türkiye'nin tamamen, sonuna kadar yanındadır'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırıya ilişkin açıklamalarına da katıldıklarını ifade eden Ricciardone, ''Biz de sözlerine tamamen katılıyoruz. Aynı fikirdeyiz, terörle mücadelede Türkiye'nin tamamen yanındayız'' dedi. Ricciardone, gazetecilerin Türkiye'ye verileceği belirtilen predatorlarla ilgili son durumu sormaları üzerine, bu konuda yeni bir gelişme olmadığını, ancak sürecin işlediğini söyledi. Türkiye ile anlık istihbarat paylaşımının aynı şekilde devam edeceğini kaydeden Ricciardone, ABD'nin terörizme karşı Türkiye ile aktif şekilde çalıştığını vurguladı. Ricciardone, ''Kuzey Irak'ta bir tampon bölge kurulması halinde buna ABD'nin tavrının nasıl olacağı''nın sorulması üzerine de bu konuda yorum yapmak istemediğini, ancak sınırları korumanın bütün ülkelerin görevi olduğunu ifade etti. Ricciardone, hem Türkiye hem de Irakla sınırların korunması için birlikte çalıştıklarını söyledi.